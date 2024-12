ALLARME sull’attacco dell’Inter: il dato che preoccupa Inzaghi

Una caratteristica che ha sempre contraddistinto positivamente l’Inter di Simone Inzaghi è la sua grande capacità realizzativa con un attacco che ha sempre funzionato molto bene riuscendo a sfornare spesso delle grandi prestazioni con valanghe di gol messi a segno ogni stagione.

Quest’anno tale pericolosità offensiva si sta riscontrando ma solo in parte e soprattutto solo in campionato mentre in Champions League la squadra fa più fatica. L’Inter infatti finora è andata a segno in tutti i match disputati in Serie A e ha il secondo miglior attacco del torneo con 34 reti messe a segno fin qui (prima è l’Atalanta a 38 ma ha giocato una partita in più).

In Europa invece la produzione offensiva cala e c’è più fatica nel creare occasioni pericolose e anche nel tramutarle in gol. In sei partite di Champions League quest’anno la squadra di Inzaghi ha segnato appena sette reti, il dato peggiore delle prime 18 nella classifica della massima competizione continentale.

I nerazzurri non hanno trovato il gol contro il Manchester City e il Bayer Leverkusen mentre con Lipsia, Arsenal e Young Boys ne hanno segnato appena uno (contro gli svizzeri peraltro nel recupero). Solo la vittoria per 4-0 contro la Stella Rossa ha mostrato le potenzialità dell’attacco dell’Inter anche a livello europeo.

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, c’è un dato che preoccupa molto Inzaghi ed è quello relativo al numero dei gol segnati dai suoi giocatori offensivi. Dagli attaccanti nerazzurri quest’anno sono arrivati appena 20 gol su un totale di 41 di squadra, ovvero meno della metà.

In attesa di trovare un Lautaro Martinez (6 reti finora) nella miglior forma, servirebbe un contributo maggiore soprattutto dagli attaccanti di scorta visto che Taremi, Correa e Arnuatovic hanno firmato un solo gol a testa finora. Al momento solo Marcus Thuram con le sue 11 marcature sta rispettando le attese di inizio stagione in termini di media realizzativa.