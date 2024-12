La verità su Pellegrini-Inter: “Ecco chi serve subito ad Inzaghi”

Come ripetuto più volte nelle ultime settimane, quello di gennaio per l’Inter sarà un mercato fatto soprattutto di opportunità. Numeri alla mano, il club nerazzurro non avrebbe bisogno di ulteriori rinforzi per portare avanti la propria stagione. I recenti infortuni capitati al reparto difensivo, però, potrebbero convincere la società ad aggiungere un rinforzo a disposizione di Simone Inzaghi.

Contro la Lazio, ad esempio, il tecnico dell’Inter sarà costretto a riproporre il terzetto difensivo visto nelle ultime uscite, composto da Bisseck, de Vrij e Bastoni. Questo perché Pavard e Acerbi saranno ancora indisponibili per infortunio, mentre il giovane Tomas Palacios non è stato mai provato dal primo minuto sino a questo momento.

Da qui, la possibilità di intervenire a gennaio con un acquisto in difesa per sopperire l’emergenza che sta mettendo in difficoltà le scelte di Inzaghi. Come invece ribadito questa mattina su Youtube da Marco Barzaghi, è stata smentita categoricamente la voce che riguardava un possibile interesse da parte dell’Inter per Lorenzo Pellegrini.

Queste le parole del giornalista: “Spiegatemi voi cosa se ne farebbe l’Inter, con tutto il rispetto di Pellegrini. All’Inter serve un difensore subito, la situazione di Acerbi non è rassicurante con questi continui problemi muscolari. Con le 15 partite che tra gennaio e febbraio attendono l’Inter, serve un rinforzo subito. Come si fa a inventarsi notizie del genere su Pellegrini? L’investimento massimo lo farei su Jonathan Tah tutta la vita”.