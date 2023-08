Iliev saluta l’Inter, andrà al CSKA 1948: la formula

Nikola Iliev è stato tra i migliori della passata stagione della Primavera nerazzurra collezionando 11 gol e 12 assist. L’attaccante, che è stato utilizzato come ala nel 4-3-3 di Cristian Chivu, ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club. Il classe 2004 avrebbe rifiutato diverse opzioni in Serie A e Serie B per decidere di tornare in patria, in Bulgaria, al CSKA 1948. La formula sarà un prestito con diritto di riscatto, lunedì sosterrà le visite mediche. A riportarlo è Gianluca Di Marzio che aggiunge che la scelta è stata dovuta alla volontà di essere protagonista sia nel club che nella Nazionale bulgara.

L’opinione di Passione Inter

Una scelta particolare considerando che da tempo Nikola Iliev è tra i migliori prospetti dell’Inter Primavera. Il club ha fatto partire giocatori come Francesco Pio Esposito o Valentin Carboni, ma sempre con la formula del prestito secco. In questo caso si tratta in un prestito con diritto di riscatto, la cifra ufficiale ancora non è nota. In questo modo si rischia però di perdere un ottimo giovane con ampi margini di miglioramento.