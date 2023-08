L’Inter ha deciso: si lavora per l’assalto a Balogun

L’Inter ha preso la sua scelta per quanto riguarda l’attaccante. Il club nerazzurro ha deciso di puntare su Folarin Balogun. A riportalo è Fabrizio Romano con un tweet: “L’Inter è pronta a ricontattare l’Arsenal per Balogun. La decisione è stata presa, seguiranno ulteriori colloqui. Dopo che è saltato l’affare per Scamacca, il club manderà un’altra offerta per lo statunitense, che l’opzione preferita dalla dirigenza”.