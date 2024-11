In Spagna avvisano l’Inter: “Gratis al Barcellona, è fatta”

Non giungono buone notizie dalla Spagna in riferimento al mercato dell’Inter. Il Barcellona, oltre ad essere uno dei rivali più accreditati nella nuova edizione della Champions League, da qualche settimana si è iscritto insieme ai nerazzurri ad una corsa serratissima per un obiettivo in entrata.

Il nome sull’agenda blaugrana, che proprio l’Inter segue da oltre un anno, è quello di Jonathan Tah. Il centrale tedesco andrà infatti in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen al termine di questa stagione e, come già rivelato pubblicamente, non rinnoverà il suo accordo.

Secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, pare che proprio il Barcellona abbia già messo le mani sul difensore. A darne la notizia è stato José Álvarez del Chiringuito, il quale ha parlato di un accordo già raggiunto tra le parti: “Mi dicono che il Barcellona sta per acquistare Tah del Leverkusen. Lui va in scadenza a giugno, fino a gennaio non si potrà ufficializzare. Ma l’acquisto di Tah per il Barcellona è molto avanzato”.

Qualora la notizia dovesse essere confermata, per l’Inter sarebbe un duro colpo. Come sappiamo, il club nerazzurro in estate lascerà partire con ogni probabilità de Vrij a zero per via della scadenza di contratto. Tra i profili graditi alla dirigenza interista per rimpiazzare l’olandese, il nome di Tah si trova da mesi in cima alla lista.