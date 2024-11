Chi è Alex Remiro, l’erede di Sommer ideale per l’Inter

La scorsa estate l’Inter ha acquistato un portiere come Josep Martinez dal Genoa investendo anche una cifra notevole per assicurarsi un estremo difensore valido per il futuro visto che Yann Sommer si avvia verso la fase conclusiva della sua carriera.

Uno dei nomi nuovi che vengono fatti per il mercato in entrata dell’Inter è quello di Alex Remiro, portiere di proprietà della Real Sociedad che potrebbe raccogliere l’eredità dello svizzero qualora a fine anno la società optasse per un cambio nel ruolo. Proviamo ora a conoscere meglio questo calciatore.

Remiro Inter

Il tema portiere è un discorso che è tornato molto in voga nelle ultime settimane visto che Sommer è finito anche nel mirino della critica per alcune imprecisioni. Una fetta di pubblico nerazzurro non ha apprezzato il rendimento dell’ex Bayern Monaco in questi primi mesi di stagione.

L’Inter monitora sempre tutte le situazioni mercato per non farsi sfuggire nessuna occasione interessante e per questo un possibile innesto nel reparto dei portieri al termine della stagione è una possibilità che non va esclusa. Molto dipenderà anche da come si concluderanno queste annate per Inter e Real Sociedad.

Se Remiro decidesse a fine stagione di cambiare aria perché attratto dalle sirene nerazzurre potrebbe forzare la mano con il suo attuale club per fare un salto e provare a mettersi in gioco in nuovo Paese. In base a come sarà il rendimento di Sommer, l’Inter farà poi le sue valutazioni in estate.

Remiro Transfermarkt

Alex Remiro è un portiere divenuto fondamentale per il gioco della Real Sociedad con la quale è cresciuto molto negli ultimi anni fino a diventare anche uno dei portieri della Nazionale Spagnola. In questa stagione ha già collezionato 7 clean sheet in 13 partite di campionato, numeri davvero eccezionali che lo rendono uno dei migliori estremi difensori del campionato iberico. Il suo valore si attesta sui 25 milioni di euro, secondo il noto sito specializzato Transfermarkt.

Carriera Remiro

La carriera di Remiro è svoltata nel 2019 quando è passato a parametro zero dall’Atheltic Bilbao alla Real Sociedad, due squadre peraltro rivali. A Bilbao, Remiro non giocava molto e per questo ha preso la scelta di cambiare aria firmando proprio con i biancoblu che erano alla ricerca di un portiere affidabile.

Da quel momento il numero uno spagnolo è cresciuto molto diventando uno dei più validi giocatori del suo ruolo in tutto il campionato e meritandosi anche una chiamata con la Nazionale delle Furie Rosse. La scorsa estate era infatti uno dei tre portieri che ha avuto l’onore di vincere l’Europeo in Germania, il titolo che fino a questo momento è il più importante della sua carriera.

Remiro caratteristiche

Si tratta di un portiere moderno che, a dei grandi riflessi, abbina anche un’ottima qualità con i piedi e nel palleggio. Il possesso palla e la costruzione dal basso sono infatti delle prerogative per la Real Sociedad come ricorderanno i tifosi interisti dalla doppia partita di Champions League dell’anno scorso nel girone.

Remiro in questi cinque anni di militanza nel club biancoblu ha potuto sviluppare le sue doti anche con i rinvii precisi e nel palleggio sotto pressione, oltre che le buone capacità tra i pali con le quali riesce a tenere spesso la porta inviolata.