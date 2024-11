Inter, Marotta ha scelto l’erede di Sommer: arriva dalla Spagna

In questo avvio di stagione il portiere Yann Sommer è stato oggetto talvolta di critiche per alcune imprecisioni e una parte di tifoseria ha iniziato a chiedere anche l’esordio in nerazzurro del suo secondo secondo, Josep Martinez.

Il tema portiere continua a tenere banco in casa Inter perché Sommer rimane un uomo di grande esperienza e carisma, ma è un calciatore che il 17 dicembre compirà 36 anni. Quest’oggi il media catalano El Nacional, rilancia proprio una novità in merito al ruolo di estremo difensore per i nerazzurri.

L’Inter del presidente Beppe Marotta sembra infatti essere interessata al profilo di Alex Remiro, portiere della Real Sociedad che ha 29 anni ed è uno dei punti forza del club iberico. Il valore di mercato che Transfermarkt fa di questo portiere spagnolo è di 25 milioni di euro e ha il contratto in scadenza a giugno 2027, ovvero un anno in più dell’accordo che attualmente lega Sommer ai nerazzurri.