Verona-Inter, la scelta UFFICIALE di Inzaghi su Calhanoglu

Dopo lunghe giornate di discussioni intorno alle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu in seguito alla ricaduta dell’infortunio all’adduttore avvertita lo scorso sabato nel match tra Turchia e Galles, è arrivata una decisione ufficiale dell’Inter in vista della trasferta di campionato contro il Verona.

Simone Inzaghi, come riferito da Sky Sport, ha scelto di non correre alcun rischio e tenere fuori dai convocati il centrocampista turco. La speranza per il tecnico nerazzurro, a questo punto, è di poter avere nuovamente a disposizione Calhanoglu per il match di Champions League di martedì sera contro il Lipsia.

Tornando alla sfida di Verona, con ogni probabilità si conferma la possibilità di vedere Asllani dal primo minuto davanti alla difesa dopo le buone prestazioni messe in campo con la Nazionale Albanese.