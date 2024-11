Zanetti lancia l’indizio di mercato: “Contro l’Inter sfida i suoi futuri compagni”

Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter di domani, valida per la 13a giornata di Serie A. Il tecnico si è soffermato sul controverso episodio Duda-Bastoni della scorsa stagione, ma soprattutto ha lanciato un clamoroso indizio di mercato su Reda Belahyane, nel mirino dei nerazzurri.

Queste le sue parole, raccolte da Tutto Mercato Web:

DUDA-BASTONI – “L’anno scorso non ero l’allenatore dell’Hellas ma mi ricordo l’episodio, è già stato detto tanto e non serve aggiungere altro, per quanto riguarda l’arbitro non ci deve interessare età o provenienza dell’arbitro, sono sicuro che si concentrerà per fare la sua migliore prestazione, così come noi”.

BELAHYANE – “Belahyane è stato in nazionale ma non ha giocato, è fresco e sarà della partita. E’ un giovane straordinario con tanto margine di miglioramento, penso che domani potrà confrontarsi con giocatori che un giorno saranno suoi compagni, non dico l’Inter ma parlo del livello che si merita e può raggiungere. Serdar è un nostro punto fermo”.