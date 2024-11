Pronto il piano per il nuovo vice-Calhanoglu: la deicisione su Asllani

L’infortunio di Calhanoglu aveva messo in grande allarme tutto il mondo Inter, ma il suo problema sembra essere meno grave del previsto. Inevitabile, però, la sua assenza contro il Verona, che ha riacceso il dibattito attorno al suo vice. Non solo per la gara del Bentegodi, ma anche per il futuro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Marotta e Ausilio starebbero monitorando con attenzione la crescita di Reda Belahyane, impostosi sempre più come leader del centrocampo dei veneti, prossimi avversari dei nerazzurri.

Sul giocatore c’è la concorrenza delle altre big di Serie A, ma il duello estivo dovrebbe risolversi a favore di chi riuscirà a convincere il giocatore della bontà del progetto tecnico. Il regista marocchino è seguito dall’Inter, che potrebbe fare sul serio se Asllani non dovesse fare quel passo in avanti che ci si aspetta da lui.

L’opinione di Passione Inter

Dopo una scorsa annata in cui si erano visto dei buoni segnali di crescita, l’avvio di stagione di Asllani è stato più difficoltoso del previsto, complice anche un infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese. L’Inter sembra avere ancora fiducia nell’albanese, ma l’interesse per profili simili sul mercato denota come la fiducia nei suoi confronti non possa essere illimitata.

Un duello a distanza con Belahyane potrebbe esserci già domani al Bentegodi. Per entrambi sarà un’occasione per dimostrare le proprie qualità e, sebbene una singola partita non possa essere decisiva, per lanciare un segnale sul proprio futuro.