Sostituto Calhanoglu: c’è un’opzione da non escludere per l’Inter

La prima partita dopo la sosta per le nazionali è sempre un impegno insidioso. A complicare l’impegno dell’Inter contro il Verona, inoltre, c’è anche l’assenza di Calhanoglu, tornato infortunato dal ritiro della Turchia, sebbene con un problema di lieve entità.

La corsa per il suo sostituto al Bentegodi è ancora aperta. Seguendo le gerarchie il compito dovrebbero essere di Asllani, ma come sottolineato dal Corriere dello Sport, c’è anche un’altra opzione che non è da escludere.

Si tratta di Zielinski, usato già in quel ruolo in una gara delicata come Inter-Juventus, con risultati discreti. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe valida anche l’ipotesi Barella. Da capire quale sarà la decisione finale di Inzaghi, che, a causa di problemi fisici, ha potuto puntare su Asllani come vice-Calhanoglu solo in un’occasione: contro il Monza.