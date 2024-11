Dubbio Lautaro in Verona-Inter: Inzaghi ha un piano B a sorpresa

Il rientro dei giocatori non europei è uno dei momenti successivi alla sosta per le nazionali più difficili da gestire, come testimoniano i rientri solo nella giornata di ieri di Taremi e Lautaro Martinez. Una situazione che pone chiari dubbi a Inzaghi in vista di Verona-Inter di domani.

Lautaro Martinez ha vissuto due settimane eccezionali con l’Argentina e sembra avere la carica giusta per affiancare Thuram al Bentegodi. D’altronde, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è questa la coppia alla quale Inzaghi si è affidato quasi sempre in questo avvio di Serie A.

I dubbi sull’argentino, però, potranno essere sciolti solo dopo la rifinitura odierna. Per questo motivo, secondo la Rosea, Inzaghi avrebbe già pronto un piano B. A sorpresa, però, l’alternativa al Toro sarebbe Arnautovic e non Taremi.