Recupero UFFICIALE nell’Inter: “Può giocare dal primo minuto”

Le due settimane di sosta per le nazionali hanno permesso ai giocatori dell’Inter rimasti ad Appiano Gentile di tirare un po’ il fiato, ma anche a uno, in particolare, di lavorare duramente per tornare a disposizione il prima possibile. Si tratta di Carlos Augusto, assente dalla gara contro lo Young Boys, quando venne sostituito per inofrtunio.

Operazione riuscita in pieno, come riporta La Gazzetta dello Sport: l’esterno brasiliano è completamente recuperato e sembra pronto a candidarsi subito per una maglia dal primo minuto. Carlos Augusto, però, dovra attendere la sfida con il Lipsia, dal momento che Inzaghi sembra intenzionato a puntare sui titolarissimi contro il Verona.

L’opinione di Passione Inter

I rientri di Carlos Augusto e Buchanan sono una notizia molto importante per l’Inter, che ritrova così le rotazioni complete sugli esterni, come mai avute in questa stagione, dopo settimane di scelte quasi obbligate per Inzaghi, soprattutto sulla fascia sinistra.