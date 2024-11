Verona-Inter, svelato il RIGORISTA senza Calhanoglu

Sabato torna in campo l’Inter per sfidare il Verona nella 13^ giornata di Serie A, per i nerazzurri sarà la prima delle due trasferte consecutive in campionato ma in mezzo ci sarà la gara di San Siro contro il Lipsia in Champions League.

Proprio in vista di questo delicato scontro diretto europeo, Simone Inzaghi pare convinto a non voler rischiare di mandare in campo un Hakan Calhanoglu non al meglio della condizione. Da questa notizia nasce quindi un dubbio: chi sarà il rigorista dell’Inter in caso di tiro dagli undici metri a Verona?

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, in caso di assenza del turco potrebbe spettare proprio a capitan Lautaro Martinez il tiro dal dischetto ma tutto dipenderà anche dalla formazione che Inzaghi manderà in campo.

In questa stagione infatti tra Serie A e Champions League hanno già calciato dei rigori (con esiti differenti) Taremi, Zielinski e Arnautovic che rimangono dei validi candidati per un penalty sabato a Verona in caso di loro presenza in campo.