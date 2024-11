Inter, l’erede di Sommer da una big di Serie A: “Marotta vuole prenderlo”

In estate l’Inter ha preso Josep Martinez, che sulla carta dovrebbe essere l’erede di Yann Sommer come portiere titolare della porta nerazzurra. Tuttavia, fino a questo momento lo spagnolo non ha disputato neanche un minuto e – al contempo – la carta d’identità dello svizzero parla chiaro: fra qualche settimana compirà 36 anni.

Per questo motivo, non è da escludere che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio possano muoversi nel prossimo calciomercato estivo per un nuovo estremo difensore. Una rivelazione in tal senso è arrivata da Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal di oggi.

Il nome è quello di Alex Meret, portiere titolare del Napoli con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 e con un’intesa per il prolungamento che non è ancora arrivata. Il classe 1997 potrebbe quindi svincolarsi a parametro zero dal prossimo 1° luglio. Queste le dichiarazioni di De Maggio: “Il rinnovo di Meret? Le parti sono ancora distanti. So che c’è uno spettatore interessato che è Beppe Marotta, il quale vorrebbe portare Meret all’Inter“.