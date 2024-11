Stop Calhanoglu, UFFICIALE: quando torna con l’Inter

Sono arrivati gli attesi risultati degli esami strumentali cui si è sottoposto Hakan Calhanoglu, dopo l’infortunio accusato in nazionale che lo ha costretto a dare forfait all’intervallo di Turchia-Galles. Secondo quanto riporta Sky Sport, ci sono buone notizie per l’Inter.

Nessuna lesione muscolare, ma solo una leggera elongazione all’adduttore sinistro. Oggi pomeriggio lavorerà a parte ad Appiano Gentile, ma già domani potrebbe svolgere una parte di allenamento con i compagni prima della partenza per il Veneto.

Se ciò dovesse accadere, non è da escludere che Calhanoglu possa tornare disponibile già per Verona-Inter di sabato pomeriggio, partendo molto probabilmente dalla panchina, con Kristjan Asllani al suo posto. In caso contrario, Simone Inzaghi punta a recuperarlo già per Inter-Lipsia di Champions League, martedì sera.