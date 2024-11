Thuram-Liverpool, arrivano conferme: “Maxi plusvalenza Inter”

Si avvicina il mercato di gennaio e per l’Inter spuntano le prime voci su interessamenti dall’estero per i suoi gioielli. Nei giorni scorsi erano tornate a farsi vive le indiscrezioni sul Liverpool che avrebbe messo nel mirino Marcus Thuram e ora sono arrivate alcune conferme.

L’Inter è certamente soddisfatta del rendimento del suo numero 9 e non vorrebbe cederlo a cuor leggero visto che si tratta del suo attuale capocannoniere in Serie A. Tuttavia, una ricca offerta dei Reds potrebbe far vacillare il club nerazzurro perché Thuram è giunto a Milano a parametro zero nell’estate del 2023.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, il Liverpool non sarebbe spaventato dalla clausola rescissoria presente nel contratto di Thuram, che ricordiamo essere pari ad 85 milioni di euro. In caso di pagamento della clausola l’Inter si intascherebbe una plusvalenza piena che potrebbe essere molto utili in ottica bilancio come successo nelle passate stagioni con le cessioni di Lukaku, Onana e Hakimi.

Restano da capire le intenzioni del giocatore stesso che ha sempre detto di essere felice a Milano e il suo rendimento è ottimo ma di fronte ad una proposta di ingaggio degli inglesi molto più ricca di quella nerazzurra, anche lui potrebbe cambiare idea. L’Inter, in caso di addio di Thuram, sarebbe comunque già pronta con un piano B.