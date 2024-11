Dalla Premier 85 milioni per Thuram: doppia offerta all’Inter

Si è parlato tantissimo negli ultimi giorni di Marcus Thuram in ottica calciomercato. Non solo perché il francese vanta parecchi estimatori in giro per l’Europa, ma anche perché nel suo legame con l’Inter pesa tantissimo una clausola rescissoria da circa 85 milioni di euro.

Come ricordato questa mattina da Tuttosport, qualora arrivasse una società con tale somma in mano, il club nerazzurro non avrebbe voce in capitolo anche solo per tentare di opporsi. L’attaccante ha sempre ribadito di trovarsi bene all’Inter in un gruppo che lo ha reso parte integrante sin dal primo giorno, ma allo stesso tempo potrebbe vacillare davanti ad un’offerta da capogiro.

Sulle sue tracce, oltre all’interesse ormai noto del Liverpool, sarebbe spuntato anche il Manchester United. Se nei mesi scorsi era stato il Paris Saint Germain a sondare il centravanti nerazzurro, adesso la Premier League appare come la principale insidia nel suo futuro per il club interista.

L’Inter, davanti ad una cessione del genere, avrebbe comunque già un piano B: Jonathan David del Lille. Il canadese, libero a costo zero a fine stagione, difficilmente arriverebbe a Milano per fare il sostituto di Lautaro e Thuram. Una partenza del francese, invece, sarebbe per lui una quasi garanzia di titolarità.