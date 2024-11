Verona-Inter, Calhanoglu OUT: Inzaghi ha deciso il sostituto

L’Inter è pronta a ripartire dopo la terza sosta nazionali, per non fermarsi più fino a marzo. Si comincia dalla trasferta di Verona, in programma per sabato pomeriggio alle 15:00. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi riaccoglierà oggi tutti i giocatori reduci dalle rispettive nazionali e potrà condurre il primo allenamento con il gruppo al completo.

In mattinata, Hakan Calhanoglu ha svolto gli esami strumentali, il cui esito è stato piuttosto confortante. Tuttavia – come riporta La Gazzetta dello Sport – i nerazzurri dovrebbero scegliere la via della prudenza e per questo il turco sarà quasi sicuramente risparmiato per il match del Bentegodi.

Al suo posto, Simone Inzaghi sceglierà Kristjan Asllani. Al contrario delle settimane passate, quando aveva accusato problemi fisici contemporaneamente a Calhanoglu, questa volta l’albanese è arruolabile e il tecnico non dovrà ricorrere all’adattamento di mezzali in regia, come era accaduto contro Young Boys, Juventus, Empoli e Venezia con Nicolò Barella e Piotr Zielinski.

Per Asllani si tratterà della seconda partita da titolare in tutta la stagione, dopo quella di Monza dello scorso 15 settembre. Fino a questo momento ha collezionato 181 minuti fra campionato e Champions League: a Verona avrà una grande occasione per mettersi in luce, in una partita che l’Inter deve vincere per riportarsi – almeno per qualche ora – in vetta alla classifica di Serie A.