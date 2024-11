Nuova finestra di mercato UFFICIALE: cosa cambia per l’Inter

La Figc ha approvato la richiesta della Lega Serie A sull’apertura di una nuova finestra di calciomercato, che si aggiungerà dunque a quelle canoniche di gennaio e luglio-agosto. Una piccola rivoluzione propiziata dal Mondiale per Club in arrivo, che aprirà i battenti il 15 giugno 2025.

La nuova finestra di mercato durerà solo dieci giorni e avrà luogo dal 1° giugno al 10 giugno 2025, come da indicazioni arrivate dalla FIFA. La richiesta è stata effettuata soprattutto per Inter e Juventus, le italiane che parteciperanno alla manifestazione estiva negli Stati Uniti, e a questo proposito non è ancora chiaro se la nuova regola sarà valida solo per nerazzurri e bianconeri o per tutte le società. La decisione finale spetterà al Consiglio Federale, che valuterà la richiesta per approvarla definitivamente o meno, anche se l’esito positivo sembra scontato.

L’Inter avrà quindi la possibilità di tesserare nuovi giocatori e arruolarli subito in vista del Mondiale per Club, ma probabilmente verrà concessa ai due club anche la possibilità di estendere i contratti dei calciatori in scadenza per coprire il periodo in cui si disputerà la competizione.

Quest’ultimo aspetto riguarda direttamente Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Marko Arnautovic, Joaquin Correa, Ionut Radu e Raffaele Di Gennaro. L’esterno è in odor di rinnovo, mentre per il difensore si potrebbe optare per un prolungamento “breve” in modo da affiancarlo ad Acerbi durante il torneo, mentre l’addio è scontato per l’austriaco, l’argentino e il romeno. Il terzo portiere, infine, sembra destinato a rimanere a Milano anche per questioni legate alla lista UEFA e al numero di giocatori prodotti dal vivaio.