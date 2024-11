Clamoroso Correa: Inzaghi ci sta pensando davvero

Simone Inzaghi starebbe preparando una sorpresa clamorosa in vista del match di campionato di domani contro il Verona. Come riferito da Sky Sport negli ultimi minuti, infatti, in avanti è apertissimo un ballottaggio tra tre attaccanti per due soli posti.

Chi è certo di partire dal primo minuto è Marcus Thuram, miglior marcatore della stagione nerazzurra sino a questo momento. La vera sorpresa, però, riguarda la sua possibile spalla: nell’ultima sessione di allenamento è stato infatti provato dal tecnico piacentino tra i titolari anche Joaquin Correa.

In questo momento, sembra essere il Tucu il vero competitor di Lautaro per un posto dal primo minuto accanto al francese. Dubbi che Inzaghi risolverà nelle prossime ore in vista del match di domani a Verona con fischio d’inizio alle 15.00.