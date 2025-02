In Spagna rilanciano la suggestione: “Inter in pole per Salah”

Mohamed Salah si appresta a diventare il principale caso di mercato della prossima estate. L’egiziano non ha ancora avviato le trattative per un rinnovo del contratto che giorno dopo giorno appare sempre più complicato e potrebbe davvero salutare il Liverpool a costo zero la prossima estate.

L’accordo del fortissimo attaccante andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, ragion per cui il suo entourage ha già iniziato a guardarsi intorno. In Spagna, addirittura, vedono l’Inter come una delle principali contendenti sulle tracce dell’ex Roma, considerata come “una delle principali alternative al futuro del calciatore”.

Stando a quanto riportato da El Nacional, i nerazzurri vorrebbero approfittare del contratto in scadenza per fare uno sforzo dal punto di vista economico. Salah viene considerato perfetto non solo per le innate capacità tecniche, ma anche perché tatticamente potrebbe dare tantissimo al reparto avanzato di Simone Inzaghi.

L’opinione di Passione Inter

A questa indiscrezione che arriva dalla Spagna, vanno inserite delle adeguate precisazioni. Innanzitutto bisogna sottolineare come il profilo di Salah, seppure stellare, non rientra nei paini di mercato di Oaktree. Il fondo americano, come ribadito più volte dai dirigenti dell’Inter, ha dato il campito di ringiovanire l’organico e puntare su giovani che possano generare valore nel tempo.

Un secondo ostacolo riguarda l’ingaggio percepito dall’egiziano. Attualmente Salah guadagna quasi 12 milioni di euro netti a stagione, una cifra altissima per gli standard del club nerazzurro. L’attaccante del Liverpool dovrebbe dunque abbassare di molto le sue pretese per rientrare nei parametri economici fissati dall’Inter.

Inoltre, non va ancora del tutto scartata una permanenza del calciatore in maglia Reds. E’ vero che non ci sono stati passi in avanti nei negoziati tra il suo entourage e il Liverpool, ma non è stata ancora detta l’ultima parola. Su Salah è inoltre fortissimo il mercato dell’Arabia Saudita, nonostante il calciatore voglia ancora rimanere a giocare in Europa.