Novità ad Appiano su Thuram: cosa filtra verso Napoli-Inter

Mancano ancora diversi giorni prima di Napoli-Inter, ma in casa nerazzurra è chiaramente alta l’allerta intorno alle condizioni di Marcus Thuram. L’attaccante francese, costretto a saltare gli ultimi due impegni ufficiali contro Genoa e Lazio, non aveva ancora smaltito del tutto il fastidio alla caviglia dopo l’infortunio rimediato in campionato contro la Fiorentina.

Dopo essersi allenato a parte negli ultimi giorni, Sky Sport ha riportato importanti novità dalla seduta odierna di Appiano Gentile. Come evidenziato dalla nota emittente, Thuram sembra essersi finalmente lasciato alle spalle il forte dolore avuto durante l’ultima settimana. Smaltito il fastidio, dunque, l’attaccante ha ripreso a lavorare parzialmente in gruppo.

Un reintegro totale è invece previsto per la giornata di domani, a due giorni dunque dal big match scudetto del Maradona contro il Napoli. Qualora non dovessero sorgere intoppi nel piano di recupero stilato dallo staff medico nerazzurro, Thuram potrebbe tornare in campo sabato pomeriggio e guidare l’attacco dal primo minuto al fianco del gemello del gol Lautaro Martinez.