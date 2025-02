Il modulo a sorpresa preparato da Inzaghi per il finale di stagione

L’attuale emergenza che riguarda le corsie esterne dell’Inter, acuita dall’infortunio rimediato ieri sera da Darmian contro la Lazio, ha costretto Simone Inzaghi negli ultimi giorni a pensare a delle alternative dal punto di vista tattico per la formazione nerazzurra.

Un piano B al solidissimo 3-5-2, in effetti, lo abbiamo visto per la prima volta proprio ieri sera nel corso della ripresa di Inter-Lazio. Con i cambi, infatti, Inzaghi ha potuto testare un inedito 4-4-2 ricevendo tra l’altro risposte incoraggianti. Con la difesa a quattro, innanzitutto, il tecnico ha ritrovato in Pavard e Bastoni due terzini praticamente di ruolo, adatti a svolgere le due fasi. Anche Bisseck, ieri utilizzato da centrale, potrebbe però rappresentare una soluzione sia a destra che a sinistra.

La vera novità, però, Inzaghi l’ha proposta a centrocampo. Oltre all’onnipresente Dumfries che ha offerto una partecipazione ancora più costante in attacco da ala offensiva, a sinistra è stato invece provato Piotr Zielinski. Il polacco, protagonista di una gara incredibile, è sembrato a suo agio in un ruolo chiaramente distante dalla sua posizione naturale. L’ex Napoli ha cercato di aprire soprattutto la corsia alle avanzate di Bastoni, accentrandosi spesso per via delle sue caratteristiche.

In avanti, invece, la presenza di due interpreti non ha snaturato i compiti che Inzaghi richiede abitualmente ai suoi attaccanti. Lo stesso allenatore si è detto soddisfatto a fine partita dei riscontri avuti dal cambio modulo nell’ultima mezz’ora di gara in situazione di vantaggio: “Il 4-4-2 deve essere una soluzione perché siamo in grandissima difficoltà sugli esterni”.

In vista di un finale di stagione ricco di impegni su più fronti e con così tante indisponibilità sulle corsie esterne, il 4-4-2 potrebbe presentarsi all’Inter come un’ottima risorsa da utilizzare in situazioni di emergenza come visto ieri sera a San Siro e non solo.