Da Thuram a Calhanoglu: le scelte di Inzaghi anti-Napoli

Con la seduta di allenamento prevista quest’oggi ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi spazzerà via gli ultimissimi dubbi di formazione in vista del big match di sabato alle 18.00 tra Napoli-Inter. Il tecnico sembra orientato a mandare in campo i titolarissimi dopo l’ampio turnover utilizzato nella vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Una risposta importante che l’allenatore si aspetta dalla sessione odierna riguarda soprattutto Marcus Thuram. Il francese è tornato parzialmente in gruppo nella giornata di ieri ed è atteso al reintegro totale con i compagni. Qualora non dovesse più lamentare alcun fastidio alla caviglia, come specificato da La Gazzetta dello Sport, prenoterà una maglia da titolare per sabato al fianco di Lautaro.

Ritorno da titolare anche per Hakan Calhanoglu, che oltre al gol segnato dal dischetto ha fornito segnali incoraggianti martedì sera con il suo ingresso in campo. Chi ha recuperato nonostante le fatiche dell’ultimo periodo è Denzel Dumfries, altro insostituibile di Inzaghi. Chi avrebbe invece bisogno di riposare è Federico Dimarco, costretto all’ennesimo straordinario per via dell’emergenza sulle corsie esterne.

Per il resto pochi ballottaggi nella testa del tecnico nerazzurro, pronto a riproporre Pavard al fianco di Acerbi e Bastoni, con Mkhitaryan in vantaggio a centrocampo su Zielinski. Ritorno dal primo minuto, ovviamente, anche per Nicolò Barella.