Caso Lautaro, Tuttosport attacca l’Inter: “Sgradevole sensazione”

Quello legato a Lautaro Martinez sta incredibilmente diventando un vero e proprio caso di stato. Un episodio che pensavamo fosse stato oramai archiviato in assenza di prove audio – peraltro come successo per altri precedenti simili -, ma che continua invece a provocare le ire di tifosi ed opinionisti evidentemente a tinte ben definite.

Dopo le indiscrezioni fuoriuscite nella giornata di ieri, secondo cui le immagini del post-partita di Juve-Inter sarebbero state inviate alla Procura Federale con l’obiettivo di ritrovare l’audio originale delle parole pronunciate dal capitano nerazzurro, arrivano questa mattina anche le accuse da parte di Tuttosport verso i tempi della Giustizia Sportiva.

Questo, infatti, è stato l’attacco che il direttore Guido Vaciago ha lasciato partire questa mattina nel suo editoriale: “Nei comunicati del Giudice non c’è traccia del caso e dalla Procura Federale non arrivano segnali. Lautaro, quindi, gioca Inter-Genoa. Anzi la decide proprio lui con l’unico gol della partita. Poi si scopre (notizia del Messaggero di ieri) che, in realtà, Chiné ha aperto un fascicolo, ma i video sono arrivati solo nelle scorse ore (ma come li hanno inviati?) e quindi non c’è ancora una decisione”.

Uno sfogo che Vaciago ha poi concluso con altri interrogativi sui tempi della giustizia sportiva: “Ora, supponiamo che Chiné decida di chiedere la squalifica per Lautaro: se arrivasse prima di Napoli-Inter o se arrivasse dopo Napoli-Inter (quindi per Inter-Monza) farebbe molta differenza. E chi gli spiegherebbe a quelli del Genoa? Viene da sperare che Lautaro venga assolto, altrimenti la «regolare prosecuzione del campionato» tanto cara alla giustizia sportiva verrebbe spernacchiata, vista la scarsa, scarsissima tempestività dell’iter. E torna la sinistra e sgradevole sensazione che la giustizia sportiva abbia tante, troppe velocità”.

Che strano che per gli stessi episodi avvenuti in passato – vedi Cristante la scorsa stagione – nessuno si sia indignato così tanto. Ora, la Giustizia Sportiva potrà anche avere i suoi tempi, ma sicuramente non fa distinzione di colori a seconda del caso da esaminare… e menomale.