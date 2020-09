INDISCREZIONE PI – Sampdoria, Candreva ad un passo: ultimi dettagli con l’Inter

Sta per giungere alle battute finali l’intrigo di mercato che da qualche giorno lega Antonio Candreva alla Sampdoria. L’esterno dell’Inter, in uscita dal club nerazzurro, sta infatti per lasciare definitivamente la formazione allenata da Antonio Conte. Per via dell’arrivo di Hakimi e dell’imminente ingaggio di Darmian, l’ex Lazio ha dovuto necessariamente trovare altre soluzioni valutando le tante offerte piovute nei suoi confronti e, stando a quanto saputo dalla redazione di Passione Inter, il calciatore è ora ad un passo dall’addio.

Secondo quanto abbiamo raccolto nelle ultime ore, Inter e Sampdoria sarebbero già ai dettagli per cercare l’intesa definitiva sul conguaglio economico che la dirigenza blucerchiata dovrà riconoscere ai nerazzurri. Tra la Samp e Candreva l’intesa di massima è invece stata raggiunta, manca solamente il via libera dell’Inter che potrebbe addirittura arrivare nel corso della giornata odierna. Il calciatore ha accettato al 100% la proposta blucerchiata e il presidente Ferrero sta lavorando per chiudere l’affare.

L’Inter valuta il cartellino del calciatore tra i 2,5 e i 3 milioni di euro, mentre il club ligure sta cercando di ottenere un piccolo sconto. L’impressione è che le parti abbiano intenzione di venirsi incontro per mettere nero su bianco il prima possibile. Ricordiamo che, una volta ufficializzato il passaggio a titolo definitivo di Candreva alla Sampdoria, il club interista potrà sbloccare l’affare in entrata dal Parma legato all’arrivo di Matteo Darmian in maglia nerazzurra.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<