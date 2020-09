Sky Sports – Gelo tra Inter e Tottenham: c’è distanza sulla valutazione di Skriniar

Non è stata trovata alcuna unità d’intenti tra Inter e Tottenham nel blitz di mercato a Milano da parte degli Spurs nella giornata di ieri. La valutazione che il club nerazzurro fa di Milan Skriniar è fin troppo elevata rispetto alla proposta pensata dal club londinese. Come riferito da Sky Sports, infatti, per la cessione centrale slovacco la dirigenza nerazzurra chiede almeno 60 milioni di euro, considerata la giovane età e la grande importanza che il calciatore ha avuto all’interno della rosa sin dal suo arrivo.

Un costo lontanissimo dalle disponibilità economiche del Tottenham, che nelle scorse ore aveva fatto sapere all’Inter di poter arrivare a 30 milioni di euro, vale a dire la metà rispetto al prezzo di partenza. Tra gli altri ostacoli che potrebbero immediatamente scoraggiare gli Spurs, va rilevato pure che la dirigenza londinese dovrebbe prima far cassa e cedere Serge Aurier in procinto di firmare per lo Spartak Mosca per accumulare il tesoretto pensato per Skriniar. Insomma, una trattativa che si è riaperta nelle ultime ore, ma che non sembra destinata ad avere grande futuro.

