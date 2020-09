GdS – Inter, Vidal assente al primo allenamento di oggi per ultime pratiche da regolarizzare

E’ una corsa contro il tempo quella di Arturo Vidal per cercare di rientrare subito tra i disponibili contro la Fiorentina. L’Inter non ha alcuna fretta in questo momento, visto che a centrocampo è fornita discretamente bene, ma la voglia di portare quantomeno in panchina il guerriero cileno per la sfida di San Siro è sicuramente tanta. Come riferito da Francesco Fontana di gazzetta.it, nel frattempo questa mattina l’ex Barcellona non ha potuto prendere parte agli allenamenti di Appiano Gentile.

Nulla di preoccupante, visto che l’assenza era già preventivata dal club, dovuta alla regolarizzazione delle ultime pratiche burocratiche riguardanti il suo trasferimento di lavoro in Italia. Da domani Vidal tornerà nuovamente a disposizione per lavorare al match contro la Fiorentina. Questo il tweet di Fontana: “Arturo Vidal assente nell’allenamento di questa mattina per regolarizzare la sua posizione lavorativa ed espletare le pratiche burocratiche relative al suo trasferimento di lavoro in Italia: da domani sarà regolarmente a disposizione”.

