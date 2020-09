Social – Biasin: “Skriniar me lo terrei. Cessione solo per una cifra senza senso”

Sono state le sirene inglesi, provenienti esattamente da Londra, a spaventare i tifosi dell’Inter negli ultimi giorni. La presunta maxi offerta del Tottenham nei confronti di Milan Skriniar, che non ha però trovato conferme nelle ultime ore, ha chiaramente aperto un importante dibattito nel mondo nerazzurro, dividendo tra coloro che sacrificherebbero il ragazzo a causa del mancato adattamento alla difesa di Conte, e tra un’altra porzione di tifo che invece non rinuncerebbe mai al legame che si è instaurato nelle ultime stagioni con lo slovacco.

In una posizione di mercato intermedia si è posto invece Fabrizio Biasin. Il noto giornalista di fede nerazzurra sarebbe pronto a privarsi di Skriniar solo in caso di offerta fuori mercato, altrimenti non avrebbe dubbi sulla decisione da prendere in caso di proposta proveniente da Londra. Il suo tweet: “Difesa a tre, difesa a 4, difesa a 7… piuttosto che venderlo per poi doverlo rimpiazzare, io, Skriniar, me lo terrei. Per intenderci: la cessione di Skriniar ha senso solo per una cifra senza senso”.

