Mercato – Grande attesa a Cagliari per l’arrivo di Godin. E Giulini già esulta sui social!

Nonostante il Cagliari stia ancora trattando insistentemente con l’Inter nel disperato tentativo di riportare Radja Nainggolan in Sardegna a titolo definitivo, quest’oggi sarà giornata storica per il club del presidente Giulini che si appresta ad accogliere il colpo di mercato Diego Godin. Il difensore uruguagio ha già raggiunto l’accordo con la dirigenza sarda e nei giorni scorsi ha pure sostenuto le visite mediche a Roma, presso Villa Stuart.

Il calciatore è già in viaggio – secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com – ed è atteso questo pomeriggio a Cagliari per le ore 16.00. Il club ha comunque invitato i tifosi a non prendere d’assalto l’aeroporto, anticipando che il prossimo lunedì terrà un evento allo stadio per la presentazione in grande stile dell’ex Atletico Madrid. Lo stesso Giulini, che ha da pochi minuti annunciato la firma di Godin su Twitter, sembra non star più nella pelle.

