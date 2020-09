Ufficiale – La UEFA prolunga le 5 sostituzioni per tutta la stagione: l’elenco delle competizioni interessate

Era nell’aria da diverso tempo ed è stato appena comunicato ufficialmente dalla Uefa sui propri canali social: le 5 sostituzioni – entrate in vigore subito dopo il lockdown per consentire ai club la gestione degli impegni ravvicinati – sono state prolungate per tutta la prossima stagione. Un provvedimento che si allinea alle scelte già intraprese dai principali campionati europei, eccezion fatta per la Premier League dove sono state ripristinate le 3 sostituzioni con la classica panchina corta composta da 7 calciatori.

Come annunciato dalla Uefa, il provvedimento sarà valido per le seguenti competizioni: Nations League, playoff per le qualificazioni all’Europeo, match femminili per le qualificazioni all’Europeo, Champions League, Europa League e Champions League femminile. Riconfermata la panchina lunga e quindi i 23 calciatori a disposizione di ogni allenatore per ciascuna partita europea, mentre le 5 sostituzioni – esattamente come in precedenza – potranno essere spese in 4 sole interruzioni durante la partita, esclusi i cambi realizzati all’intervallo.

