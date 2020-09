Mercato – Il Genoa non molla Ranocchia: Preziosi a Milano per chiudere l’operazione

Non è stata ancora detta l’ultima parola in merito alla trattativa tra il Genoa e Andrea Ranocchia. Dopo un primo rifiuto da parte del centrale nerazzurro alla proposta rossoblù, il presidente Enrico Preziosi è ufficialmente tornato alla carica con un vero e proprio blitz a Milano per strappare il difensore all’Inter. Il Grifone ha intenzione di convincere il calciatore umbro a sposare il progetto ligure che lo vedrebbe assoluto protagonista nel reparto difensivo.

Come confermato dal giornalista Nicolò Schira, il numero uno del Genoa ha scelto di scendere in campo in prima persona per trattare direttamente con il ragazzo. Insieme a Ranocchia, il Grifone sta cercando di chiudere il colpaccio di mercato per l’ex attaccante interista Mario Balotelli. Queste le ultime: “Enrico Preziosi a Milano: il Genoa vuole chiudere per Andrea Ranocchia dall’Inter. Sempre viva la pista Mario Balotelli per l’attacco”.

