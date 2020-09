Pastorello (ag. Candreva): “Accordo trovato con la Samp, ma dispiaciuti per il comportamento dell’Inter”

Insieme a quella per Diego Godin, l’Inter si prepara a concludere definitivamente anche la trattativa di mercato per l’uscita di Antonio Candreva (come vi avevamo anticipato nel primo pomeriggio). L’esterno italiano andrà alla Sampdoria, dove lo aspettano il presidente Ferrero e il tecnico Ranieri, entrambi molto entusiasti di accoglierlo. Ai microfoni di Sportitalia, però, il suo procuratore, Federico Pastorello, si è mostrato risentito verso il comportamento dell’Inter: ecco le sue dichiarazioni.

“È motivato per iniziare questa nuova avventura con la Sampdoria, dispiaciuti per il modo brusco con cui l’Inter ci ha comunicato che doveva andare via. Ora però, senza fare polemica, voltiamo pagina: farà grandi cose alla Samp”, ha affermato.

