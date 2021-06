Insigne-Napoli, rinnovo in stand-by: l’Inter pensa al clamoroso colpo a zero

Il contratto del capitano azzurro è in scadenza nel 2022

Clamorosa indiscrezione di mercato in casa Inter. Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, la dirigenza nerazzurra starebbe monitorando la situazione relativa al rinnovo di contratto di Insigne e potrebbe tentare il colpo a parametro zero tra uno, se il capitano non rinnoverà il contratto con il club azzurro.