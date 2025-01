L’ingresso in campo nei minuti finali della Supercoppa Italiana ha testimoniato lo scarso momento di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter ha avuto l’occasione per segnare il gol del 3-2, ma è parso poco convinto al momento di calciare in porta, facendosi anticipare. Così come poco reattivo è stato sull’inserimento decisivo di Abraham. Sono dettagli che testimoniano il suo momento complicato in nerazzurro.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’insofferenza del giocatore per il suo ruolo da comprimario sarebbe ormai esplosa, tanto che il giocatore avrebbe chiesto l’addio immediato se le persone vicino a lui non lo avessero consigliato diversamente. Frattesi vorrebbe trasferirsi alla Roma, ma tra le pretendenti ci sarebbe anche il Tottenham.

Probabile, come scrive la Rosea, che il centrocampista debba aspettare il mercato estivo. D’altronde, anche l’Inter preferirebbe non toccare la rosa in questa sessione di mercato. Al tempo stesso, però, se qualcuno si presentasse subito con 45-50 milioni di euro, e i nerazzurri avessero un’alternativa valida a Frattesi, allora la cessione immediata potrebbe davvero arrivare.