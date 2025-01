GAME OVER Asllani all’Inter: “I bonus sono finiti”

La finale di Supercoppa Italiana è stata una brutta beffa per l’Inter e ha lanciato diverse riflessioni in casa nerazzurra per quanto riguarda il futuro. I riflettori, in particolare, si sono accesi sulla prestazione totalmente negativa di Kristjan Asllani, entrato al posto dell’infortunato Calhanoglu.

L’albanese, come già successo altre volte, non è riuscito a sfruttare l’occasione e si è dimostrato non all’altezza del ruolo di vice-regista. E il derby di coppa potrebbe essere stato l’ultima occasione per guadagnarsi altro futuro all’Inter.

Lo sostiene La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come “i bonus sono finiti”. Troppe occasioni non sfruttate e così “Il game over rischia di comparire sullo schermo di Asllani a fine stagione”, con l’addio nel mercato estivo che sembra farsi sempre più concreto.