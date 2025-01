ALLARME Infortuni: Inzaghi recupera due titolari per Venezia-Inter

Se c’è un’emergenza in casa Inter in questo momento è sicuramente quella rappresentata dagli infortuni. Nella finale contro il Milan, infatti, Inzaghi ha dovuto sostituire Calhanoglu a metà del primo tempo, dopo aver già perso nei giorni precedenti Thuram. Assenze che si sono aggiunte a quella di lungo corso di Pavard e Acerbi in difesa e che preoccupano in vista di Venezia-Inter.

Il tecnico nerazzurro, però, può tirare, almeno parzialmente, un sospiro di sollievo, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Infatti, per il ritorno in campo in Serie A dovrebbe avere a disposizione lo stesso Thuram, in panchina già nella finale di Supercoppa, e anche Pavard. Si dovrà attendere, invece, per Acerbi e Calhanoglu, con entrambi che puntano a una convocazione per la sfida contro il Bologna.

Non dovrebbero esserci problemi, invece, per De Vrij e Bisseck. Come scrive sempre la Rosea, quest’ultimo avrebbe subito un leggero affaticamento, mentre il centrale olandese sarebbe stato solo vittima di crampi nella gara di Riyadh.