Rivoluzione in mediana: l’Inter mette nel mirino il NUOVO Brozovic

Il mercato di gennaio non dovrebbe portare grandi novità in casa Inter, ma la dirigenza è già al lavoro per pianificare le mosse per la sessione estiva, quando una piccola rivoluzione potrebbe essere probabile. La volontà, infatti, è quella di rinnovare l’attuale rosa con nuovi profili giovani in diversi reparti, compreso il centrocampo.

Il nome principale sulla lista nerazzurra sarebbe quello di Petar Sucic, 21enne centrocampista della Dinamo Zagabria, come riportato dal Corriere dello Sport. La concorrenza non manca, Fiorentina, Como e Borussia Dortmund si sono già fatte avanti, per un giocatore la cui valutazione oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Come riportato da TuttoMercatoWeb, Sucic sarebbe uno dei primissimi nomi nella lista di Piero Ausilio per dare un nuovo volto alla mediana dell’Inter. Il croato, allora, potrebbe ripercorrere le orme di un illustre connazionale che ha segnato la recente storia nerazzurra: Marcelo Brozovic.