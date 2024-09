L’Inter libera 20 milioni: ASSALTO alla punta a gennaio

L’arrivo di Taremi ha aggiunto qualità e profondità all’attacco dell’Inter, ma il processo di rinnovamento del reparto non può dirsi concluso. In rosa, infatti, ci sono ancora Correa, totalmente fuori dal progetto, e Arnautovic, fin qui non affidabilissimo. Ecco perché la dirigenza nerazzurra sta già pensando a un grande colpo per il futuro.

Come riportato da calciomercato.com, il nome è quello di Jonathan David del Lille, in scadenza di contratto e da tempo nel mirino interista. La concorrenza non manca, ma è certo che l’Inter proverà un approccio già a gennaio per capire la fattibilità del suo ingaggio per giugno (per questa stagione l’Inter ha terminato gli slot per gli extracomunitari).

Ad aiutare i nerazzurri nell’operazione potrebbero pensarci proprio Correa e Arnautovic. Un loro addio, infatti, libererebbe circa 20 milioni di euro, aprendo così all’ingaggio di un nuovo attaccante di alto livello.

L’opinione di Passione Inter

Non serve girarci troppo attorno: inserire David in rosa nella prossima stagione, magari con un giovane come quinta punta, alzerebbe in modo vertiginoso il livello dell’attacco dell’Inter. Un tentativo per un profilo così, a costo zero, è quasi obbligatorio, ma c’è da capie se lo stesso canadese possa accettare l’ipotesi di inserirsi in un reparto nel quale ci sono già 3 giocatori potenzialmente titolari.