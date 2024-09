Casting erede di Acerbi: c’è il “TITOLARE per i prossimi 15 anni”

Francesco Acerbi è stata una delle sorprese più inaspettate delle ultime sessioni di mercato dell’Inter. Arrivato in sordina e fortemente voluto da Inzaghi nelle ultime fasi del mercato per la stagione 2022/2023, è diventato uno dei pilastri della difesa. A 37 anni, però, la sua avventura in nerazzurro sembra essere alle ultime pagine ed è già partita la caccia all’erede.

Un casting che, come riporta Tuttosport, comprende già diversi nomi. I dirigenti nerazzurri, infatti, stanno valutando alcuni profili in scadenza nel 2025, come Jonathan Tah e Olivier Boscagli. Da tenere ancora d’occhio anche il profilo di Yarek Gasiorowski, nonostante la nuova clausola da 45 milioni di euro.

In cima alla lista dei desideri, però, ci sono altri due obiettivi. Il primo è Perr Schuurs del Torino, ma il preferito in assoluto è Giorgio Scalvini. Il difensore dell’Atalanta, infatti, garantirebbe all’Inter un titolare in difesa per i “prossimi 15 anni”. Non solo, a giocare a favore del classe 2003 c’è anche la nazionalità italian e il procuratore, Tullio Tinti, lo stesso di Simone Inzaghi.

Sia Schuurs che Scalvini sono attualmente infortunati a lungo termine, ma l’investimento in difesa è programmato solo per la prossima estate. Entrambi, dunque, hanno tutto il tempo per recuperare e dimostrare di aver ritrovato la condizione migliore.