Colpo in difesa, Inter RESPINTA: “Vale molto di più”

Tra le questioni che l’Inter ha demandato al futuro nel corso dell’ultima estate, c’è soprattutto quella che riguarda i due difensori centrali. La decisione è stata quella di dare fiducia ad Acerbi e De Vrij. Tuttavia, con il contratto di entrambi in scadenza nel 2025, dei nuovi innesti sul mercato diventeranno presto una priorità.

I nerazzurri hanno diversi nomi nel mirino, come ad esempio Jaka Bijol, seguito già da tempo e accostato all’Inter anche nel corso dell’ultima estate. Lo sloveno è uno dei pilastri dell’Udinese e strapparlo ai friulani non sarà certo impresa facile.

Lo ha confermato il direttore sportivo Gianluca Nani, intervistato dal Messaggero Veneto. Il dirigente dell’Udinese, infatti, ha fatto capire come il valore di Bijol sia molto più alto rispetto alle offerte paventate negli ultimi mesi.

Queste le sue parole:

“Consideriamo lo sloveno molto più forte delle cifre che ci offrivano questa estate. L’Inter? Un giocatore di questo calibro non si cede a metà stagione. Nel caso, diremmo di aspettare. Bijol è un difensore da top club, da Premier o per una delle prime tre in Italia. È un grande leader e ha sposato il nostro progetto perché si trova bene con noi. Quindi non è mai stata considerata nessuna offerta per lui”