Buchanan, recupero lampo: “segnata in rosso” la DATA del rientro

L’infortunio di Tajon Buchanan, rimediato con il Canada durante la Copa America, è stato il grande imprevisto dell’estate nerazzurra, con tanto di intervento sul mercato per coprire la sua assenza. L’esterno, però, non sembra intenzionato a farsi attendere ancora a lungo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il canadese procede nel suo recupero a ritmo spedito ed è già al lavoro ad Appiano Gentile in questi giorni. Di questo passo, il suo ritorno in campo potrebbe avvenire prima del previsto.

Il rientro in squadra è previsto per l’inizio del mese prossimo, ma Buchanan potrebbe aver segnato sul calendario anche la data della prima convocazione: il 20 ottobre contro la Roma, la prima gara dopo la seconda sosta per le nazionali.