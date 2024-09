Prima FOTO maglia away 2025/2026: addio bianco classico

Dopo le prime indiscrezioni sulla prima maglia, arrivano dal sito FootyHeadlines novità anche su quella che sarà la divisa da trasferta dell’Inter per la stagione 2025/2026. Per l’occasione, Nike sembra decisa a scegliere una tonalità particolare.

Il colore prescelto per la seconda maglia, infatti, dovrebbe essere il “Ghost aqua”, un acquamarina molto tenue, accompagnato dal bianco e dal blu notte.

Questa la prima foto:

Si tratta di una colorazione non inedita per l’Inter, che richiama in maniera molto evidente quanto già visto nella stagione 2022/2023, come si può vedere in questa foto: