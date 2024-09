FOTO – Maglia Inter 2025/2026: Nike RIVOLUZIONA i colori

La prima maglia dell’Inter per la stagione appena iniziata ha da subito fatto molto discutere per il suo design particolare, con una porzione della divisa composta da strisce diagonali, al posto delle classiche orrizontali. Una scelta di rottura da parte di Nike, che sembra pronta a ripetersi anche per la stagione 2025/2026.

Infatti, come riportato dal sito specializzato Footy Headlines, le prime indiscrezioni sulla maglia da casa dell’Inter per la prossima annata, raccontanto di una novità rivoluzionaria nei colori che verranno utilizzati.

Il classico nerazzurro, infatti, verrà accompagnato da un azzurro più chiaro, chiamato “Chlorine Blue”. Non ci sono ancora informazioni precise su quanto sarà presente questa gradazione inedita sulla divisa o se riguarderà solo il logo del club e della Nike.

Queste le prime foto sulla nuova maglia dell’Inter:

2 Immagini