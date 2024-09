Il Bayern su un altro titolare dell’Inter. Romano: “Era in lista”

L’estate dell’Inter era stata scombussolata per alcuni giorni dall’improvviso interesse del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu, prima della smentita ufficiale del giocatore su un suo possibile trasferimento. Questa, però, non sembra essere stata l’unica volta in cui i bavaresi hanno bussato alla porta dei nerazzurri.

Infatti, come riportato da Fabrizio Romano nel suo podcast The Here We Go, negli scorsi mesi i tedeschi avrebbero messo anche Federico Dimarco nella lista degli obiettivi. Tuttavia, non si sarebbe mai andati oltre il semplice interesse.

Il Bayern avrebbe capito subito l’intoccabilità di Dimarco e l’amore che lo stesso giocatore prova per il club nerazzurro. Due fattori che avrebbero impedito l’avvio di qualsiasi tipo di trattativa.

L’opinione di Passione Inter

Il retroscena di mercato raccontato da Fabrizio Romano testimonia sia l’apprezzamento di cui godono i giocatori dell’Inter all’estero, sia la convinzione con cui l’Inter ha portato avanti la strategia di consolidamento della rosa nel corso dell’ultima sessione di mercato. I nerazzurri non volevano smantellare l’ossatura della squadra e così è stato, senza alcun tipo di cedimento.