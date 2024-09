David: “Futuro? Vedremo come andrà. Sono aperto a ogni opzione”

Intervistato da The Athletic, Jonathan David ha parlato del suo futuro, a un anno dalla scadenza del suo contratto. L’attaccante del Lille è un obiettivo di mercato di molti club europei, compresa l’Inter, che sta fiutando un nuovo colpo a parametro zero.

Queste le sue parole:

“Ci sono state un paio di offerte e non abbiamo concluso l’affare, tutto qui. Ho parlato con un paio di squadre. Ho parlato con gli allenatori. Ma alla fine ho deciso di restare”.

“Cosa sto aspettando? Immagino che ora sia più facile dirlo. Sono all’ultimo anno del mio contratto. Prima o poi il mio contratto scadrà. Quindi vedremo. Vedremo cosa succederà l’anno prossimo. Beh, in questo momento stiamo parlando con il presidente del Lille di un possibile prolungamento. Vedremo come andrà”.

“Sono aperto a tutto. Penso che ovviamente la Premier League sia considerata uno dei migliori campionati al mondo. E per me non è la Premier League o il fallimento. Sono aperto a tutto e ogni campionato ha le sue sfide”.