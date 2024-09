Verso Monza-Inter: Barella SORPRENDE tutti dopo l’operazione

Dopo l’eurogol contro l’Atalanta, Nicolò Barella si è dovuto fermare per qualche giorno per effettuare un’operazione al naso. Il centrocampista dell’Inter è stato così lontano dai campi in quest’ultima settimana, saltando anche le partite con la Nazionale.

La voglia di calcio e di allenarsi, però, non è scemata neanche un po’. Infatti, come racconta La Gazzetta dello Sport, Barella si è completamente ristabilito ed è pronto a sorprendere tutti ad Appiano Gentile, tornando ad allenarsi con un giorno d’anticipo rispetto a quanto previsto.

Il numero 23 era atteso al centro di allenamento domani pomeriggio e, invece, ha deciso di tagliarsi un giorno di riposo. C’è tanta voglia di prepararsi al meglio per i prossimi impegni: a partire dal Monza, con un occhio rivolto anche a Manchester City e Milan.