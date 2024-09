Tah non rinnova con il Leverkusen: c’è la MOSSA dell’Inter

Nelle ultime ore è arrivato dalla Germania un annuncio che ha fatto subito drizzare le orecchie a tutto il mondo Inter in ottica di mercato: Jonathan Tah, infatti, ha confermato che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2025 con il Bayer Leverkusen. Il difensore centrale, di fatto, è diventato un possibile obiettivo a parametro zero per diversi club in Europa.

Infatti, come riportato da calciomercato.com, su di lui non ci sarebbe solo l’Inter, ma anche il Bayern Monaco, già interessato in passato a lui, e il Barcellona. I nerazzurri, dal canto loro, hanno nel mirino il centrale tedesco e starebbero già muovendo i primi passi.

La dirigenza interista, infatti, starebbe già chiedendo informazioni per capire la fattibilità dell’operazione. Una mossa necessaria per provare ad anticipare l’agguerrita concorrenza e che si è già rivelata fondamentale in passato.