C’è già una certezza per il prossimo calciomercato: l’Inter cercherà un nuovo difensore centrale. La mossa era stata presa in considerazione già per l’ultima sessione estiva, quando i nerazzurri hanno provato a soffiare in extremis Alessandro Buongiorno al Napoli, ma alla fine Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno deciso di mantenere i giocatori in organico, posticipando di fatto l’investimento.

Il nuovo acquisto si renderà però necessario nell’estate 2025. Pesano, infatti, la situazione contrattuale e la carta d’identità dei due attuali interpreti nel reparto, ovvero Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Oltre al fatto che a febbraio compiranno rispettivamente 37 e 33 anni, c’è da sottolineare anche il legame con i nerazzurri che per entrambi scadrà il 30 giugno 2025. E almeno uno dei due lascerà Milano.

Oggi Tuttosport in edicola fa sei nomi che in Viale della Liberazione sono stati cerchiati in rosso e fanno parte della lista relativa al nuovo colpo in difesa:

1) Jaka Bijol: sloveno classe 1999 dell’Udinese, piace da tempo ad Ausilio e Baccin. Sembrava destinato alla partenza già in estate, ma è rimasto in Friuli e la società della famiglia Pozzo chiede almeno 20 milioni di euro per liberarlo (rifiutati 15 milioni da Roma e Bologna nell’ultima sessione di mercato).

2) Perr Schuurs: stessa età di Bijol, l’olandese del Torino è in orbita Inter sin dai tempi in cui c’era da sostituire Milan Skriniar. Vittima di un grave infortunio (rottura del crociato) riportato proprio in un match contro i nerazzurri quasi un anno fa, dovrebbe ritornare in campo nel mese di dicembre.

3) Giorgio Scalvini: considerato uno dei migliori prospetti italiani, anche il classe 2003 è fermo ai box per la rottura del legamento crociato sin dall’ultima partita di Serie A della scorsa stagione. Il giocatore dell’Atalanta tornerà a disposizione di Gasperini solo nel 2025.

4) Jonathan Tah: profilo più esperto rispetto a quelli citati finora, il tedesco classe 1996 ha già annunciato che non rinnoverà il suo contratto con il Bayer Leverkusen in scadenza nel 2025. Sarà quindi un ambito parametro zero, per cui ci sarà da fare i conti con la concorrenza.

5) Olivier Boscagli: francese del Psv Eindhoven, a novembre compirà 27 anni. Anche lui dovrebbe essere un free agent, visto che non si è ancora arrivati a un accordo con il club olandese per il rinnovo. Piacciono tecnica e duttilità e non è un caso che possa essere impiegato anche da centrocampista.

6) Yarek Gasiorowski: classe 2005, è il più giovane della lista. Lo spagnolo del Valencia sarebbe in scadenza nel 2025, ma il club vanta un’opzione di rinnovo unilaterale che dovrebbe esercitare. Ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro che potrebbe renderlo inaccessibile per l’Inter.